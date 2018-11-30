ريزه سبور يحقق انتصاره الأول في الدوري التركي

حقق فريق ريزه سبور، مساء الجمعة، انتصاره الأول في الموسم الحالي للدوري التركي لكرة القدم.

وتغلب ريزه سبور على ضيفه أنقرة غوجو بهدف نظيف في الجولة الرابعة عشر للمسابقة المحلية.

وجاء هدف الفوز والانتصار الوحيد عن طريق النيجيري أمينو عمر، في الدقيقة 66.

بذلك، ارتفع رصيد ريزه سبور إلى 9 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير، بينما تجمد رصيد أنقرة غوجو عند 19 نقطة في المركز الثامن، ويتصدر باشاك شهير الترتيب برصيد 30 نقطة.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، فاز قونيا سبور على ضيفه ألانيا سبور بهدفين دون رد سجلهما المقدوني اديس جاهوفيتش من ضربة جزاء، والدنماركي يانس جونسون في الدقيقتين 51 و67.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد قونيا سبور إلى 18 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد ألانيا سبور عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.