يوفينتوس يواصل مسيرة الانتصارات ويحلق عالياً في صدارة "الكالتشيو"

حقق فريق يوفينتوس، السبت، انتصاره الرابع عشر في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو) ليتربع على قمة ترتيب المسابقة.

وتغلب يوفينتوس على مضيفه فيورنتينا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الرابعة عشر للمسابقة المحلية.

وبذلك، ارتفع رصيد يوفينتوس إلى 40 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 18 نقطة في المركز التاسع.

وأنهى فريق "السيدة العجوز" الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الأوروغوياني رودريغو بيتانكور في الدقيقة 31.

وفي الوقت الذي بحث فيه فيورنتينا عن التعادل، أضاف يوفينتوس الهدف الثاني في الدقيقة جورجيو كيلليني في الدقيقة 69.

واختتم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثية يوفينتوس في الدقيقة 79 من ضربة جزاء، ليخرج الضيوف فائزين بالثلاث نقاط.