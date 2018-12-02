بشيكطاش يجتاز غلاطة سراي بهدف في ديربي إٍسطنبول

اجتاز فريق بشيكطاش، اليوم الأحد، ضيفه غلاطة سراي بهدف نظيف في الجولة الرابعة عشر للدوري التركي لكرة القدم.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد بشيكطاش إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن غلاطة سراي الذي جاء رابعًا، ويتصدر باشاك شهير الترتيب برصيد 30 نقطة.

جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، في رحلة بحث عن هدف يربك به أي منهما حسابات الآخر.

واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لبشيكطاش في الدقيقة 18 نفذها الصربي آدم لياييتش.

بعدها بحث لاعبو غلاطة سراي عن التعادل دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم بشيكطاش بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه غلاطة سراي عن التعادل، كثف لاعبو بشيكطاش من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة.

وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج بشيكطاش فائزًا بالنقاط الثلاث.