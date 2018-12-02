قدم: تركيا تصطدم بفرنسا وآيسلندا في تصفيات "يورو 2020"

أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، اليوم الأحد، عن وقوع المنتخب التركي في مجموعة متوازنة.

جاء ذلك خلال حفل قرعة التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا التي أقيمت في العاصمة الأيرلندية دبلن.

ووقع المنتخب التركي في المجموعة الثامنة بجانب فرنسا وآيسلندا وألبانيا ومولدوفا وأندورا.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات إنجلترا والتشيك وبلغاريا والجبل الأسود وكوسوفو، بينما يلعب في المجموعة الثانية، البرتغال وأوكرانيا وصربيا وليتوانيا ولوكسمبورغ.

ويلعب في المجموعة الثالثة منتخبات هولندا وألمانيا وآيرلندا الشمالية واستونيا وبيلاروسيا، بينما يلعب في الرابعة منتخبات سويسرا والدنمارك وآيرلندا وجورجيا وجبل طارق.

وضمت المحموعة الخامسة، كرواتيا ووليز وسلوفاكيا والمجر وأذربيجان، بينما يلعب في السادسة منتخبات إسبانيا والسويد والنرويج ورومانيا وجزر فاروه ومالطة.

ويلعب في السابعة منتخبات بولندا والنمسا وإسرائيل وسلوفينيا ومقدونيا ولاتفيا، بينما ضمت المجموعة التاسعة، بلجيكا وروسيا واسكتلندا وقبرص وكازاخستان وسان مارينو.

أما المجموعة العاشرة فضمت إيطاليا والبوسنة والهرسك وفنلندا واليونان وأرمينيا وليختنشتاين.

تبدأ المنتخبات الأوروبية، مشوارها في تصفيات اليورو، في 21 مارس/آذار 2019، وتنتهي في 19 نوفمبر/تشرين ثان من العام ذاته.

ويشارك في التصفيات 55 منتخبًا، حيث تم توزيعها على 10 مجموعات، على أن تضم 5 مجموعات، 5 منتخبات، بينما تتواجد 6 منتخبات في 5 مجموعات أخرى.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى العرس القاري مباشرة بينما تتحدد المقاعد الأربعة المتبقية بموجب الأدوار النهائية لدوري الأمم الأوروبية المقررة في مارس/ أذار 2020.