الكرواتي لوكا مودريتش يفوز بالكرة الذهبية لعام 2018

توج الكرواتي لوكا مودريتش الإثنين بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، متقدما على البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي أنطوان غريزمان.

وكسر مودريتش (33 عاما) لاعب ريال مدريد الإسباني، هيمنة رونالدو زميله السابق في النادي الملكي ولاعب يوفنتوس الإيطالي حاليا، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، على الكرة الذهبية في الأعوام العشرة الماضية، بعدما أحرزها كل منهما خمس مرات منذ 2008.

وأتم صانع الألعاب الدولي رباعية جوائز فردية لعام 2018، بعد اختياره أفضل لاعب من الاتحادين الأوروبي (ويفا) والدولي (فيفا)، وأفضل لاعب في مونديال 2018 في روسيا حيث قاد منتخب بلاده الى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، قبل الخسارة أمام فرنسا (2-4).