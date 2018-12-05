غلاطة سراي يضع قدماً له في دور الـ16 لبطولة كأس تركيا لكرة القدم

اقترب فريق غلاطة سراي، الأربعاء، خطوة من التأهل إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس تركيا لكرة القدم.

وتغلب غلاطة سراي على مضيفه كيتشيورينقونجو بهدفين لهدف في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

وللتأهل إلى ثمن النهائي، يكفي غلاطة سراي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أقل من 2-1.

أنهى غلاطة سراي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله أتلاي باباكان في الدقيقة 33.

ومع حلول الدقيقة 50، أضاف غلاطة سراي الهدف الثاني عبر النرويجي مارتين لينيس، وبعدها بدقيقة قلص صاحب الأرض والجمهور النتيجة بإحرازه للهدف الأول عبر زيا ساكار.

وفشلت جميع محاولات كيتشيورينقونجو في إدراك التعادل ليخرج غلاطة سراي فائزًا باللقاء.