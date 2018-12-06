تأهل برشلونة وفياريال وإشبيلية لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

تأهل فريق برشلونة، الأربعاء، إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وتغلب برشلونة على ضيفه كولتورال ديبورتيفا ليونيسا بأربعة أهداف لهدف، في مباراة الإياب لدور الـ 32 للبطولة، بعد فوز برشلونة في الذهاب بهدف نظيف.

أحرز رباعية برشلونة، دينيس سواريز (هدفين) في الدقيقتين 26 و70 ومنير الحدادي والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقتين 18 و44 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف الضيوف الوحيد عن طريق جوسيب سينيي في الدقيقة 54 من زمن المباراة.

كما تأهل لثمن النهائي كل من جيرونا وإشبيلية وفياريال وريال سوسييداد وبلد الوليد.

ويعد برشلونة أكثر من توج باللقب بإجمالي 30 لقب، وهو حامل اللقب في النسخ الأربعة الأخيرة.