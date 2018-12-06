ريال مدريد يشارك بكامل نجومه في مونديال الأندية بالإمارات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، قائمة الفريق المشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بالإمارات الشهر الجاري.

ويخوض الريال مونديال الأندية بكامل نجومه دون غيابات، ولن يغيب عن صفوف الملكي سوى المدافع الشاب خيسوس فاييخو.

ووفقا لموقع "فيفا" الإلكتروني، ضمت القائمة كيلور نافاس، تيبو كورتوا، كاسيا في حراسة المرمى، سيرجيو راموس، دانى كارفخال، رافاييل فاران، ناتشو، ماريانو دياز، توني كروس، كريم بنزيما، لوكا مودريتش، جاريث بيل، مارسيلو، كاسيميرو، فالفيردى، لوكاس فاسكيز، ماركوس لورينتي، ألفارو أودريوزولا، ماركو أسينسيو، إيسكو، سيرجيو ريجليون، داني سيبايوس، فينيسيوس جونيور.

وتقام فعاليات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري.