تركيا تستعد لموسم حافل بالرياضات الشتوية

قال رئيس الاتحاد التركي للتزلج، علي أوتو، إن تركيا ستحتضن العديد من المسابقات وفي مختلف الفروع خلال موسم التزلج الجديد، من بينها 5 - 6 مسابقات دولية.

وأكّد أوتو، في مقابلة مع الأناضول، أن الموسم الجديد سيتضمن تنظيم مختلف فروع المسابقات الشتوية، من بينها التزلج لمسافات بعيدة والقفز التزلجي والبياثلون والسنوبورد والتزلج الألبي.

أوتو قال إن لدى الاتحاد أيضًا برنامجاً خاصاً للأنشطة المتعلقة برياضة التزلج على المنحدرات الثلجية.

ولفت إلى أن هذا البرنامج يتضمن مسابقتين دوليتين في الموسم الجديد.

وأردف: "سنبدأ في هذا الإطار إن شاء الله، بتنظيم بطولة (بلان دوكان) في 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إذا كان وضع الثلج جيدًا ومناسبًا".

و"بالان دوكان" هو أحد أهم مراكز الرياضات الشتوية في تركيا، ويقع على بعد 17 كم من مطار أرضروم، و3 كم عن مركز الولاية.

ويستقطب المركز سائحين أجانب وأتراك من هواة رحلات المشي وسط الطبيعة، والتخييم، والرياضات الشتوية. ويتزايد عدد السائحين الذين يقصدونه عامًا بعد آخر.

وأوضح المسؤول التركي أن موسم التزلج في ولاية أرضروم شمال شرقي تركيا، سيبدأ اعتبارًا من الأحد، وأنهم ينتظرون هطول ثلوج كثيفة في هذا الموسم.

وتابع: "سيتم تنظيم مسابقات التزلج لمسافات بعيدة في ولايات أرضروم وبتليس وبورصة وقيصري، أي أننا سنوسع النطاق إلى جميع أنحاء تركيا".

وأكّد أن الاتحاد سيشرف خلال الموسم الجديد على تنظيم مسابقتين بين القارات في القفز التزلجي، ومسابقة دولية في التزلج الألبي، وبطولة البلقان في السنوبورد".

وأشار إلى أن الاتحاد يسعى أيضًا إلى إنعاش مراكز التزلج في تركيا وزيادة جودة خدماتها من أجل الحيلولة دون ذهاب المواطنين إلى بلدان أخرى خلال فصل الشتاء.

وأوضح أن المشروع الأكبر في تركيا حاليًا فيما يتعلق بالتزلج، هو المركز الذي يتم إنشاؤه في هضبة "آيدر" التي تتمتع بطبيعة وجمال رائعين.

ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير السياحة بالدرجة الأولى، لأنه سيعمل في فصل الصيف أيضًا، وأن الاتحاد سيقدم مساهمات في هذا الصدد.