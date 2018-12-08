بعد ثلاثيته في شباك بورنموث.. 5 أرقام جديدة حققها محمد صلاح

حقق المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول 5 أرقام بعد تسجيله لثلاثة أهداف في مباراة فريقه، اليوم السبت، أمام بورنموث التي انتهت برباعية نظيفة في الجولة السادسة عشر للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وجاءت أرقام صلاح على النحو التالي:

- أصبح صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 40 هدفا في الدوري الإنجليزي حيث سجل هذا العدد من الأهداف في 52 مباراة ليتفوق بذلك على العديد من نجوم "الريدز" عبر التاريخ أبرزهم فيرناندو توريس و روبي فاولر ومايكل أوي ولويس سواريز.

- بات أكثر لاعب افتتح التسجيل هذا الموسم في الدوري الانجليزي بواقع 7 مرات .

- أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ "الريدز" يسجل في 3 مباريات متتالية في شباك بورنموث ويعتبر هذا الهاتريك هو الثاني لصلاح هذا الموسم .

- بات أول لاعب من ليفربول يسجل هاتريك في الدوري الإنجليزي خارج أنفيلد منذ لويس سواريز ضد كارديف في مارس 2014.

- أصبح الفرعون المصري في المركز الثاني من حيث عدد الأهداف المسجلة في الدوريات الخمسة الكبرى منذ انطلاقة الموسم الماضي بواقع 41 هدف، بعد ليونيل ميسي الذي سجل 43 هدفًا.