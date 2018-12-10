باشاك شهير يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري التركي

استعاد فريق إسطنبول باشاك شهير، اليوم الإثنين، نغمة الانتصارات من جديد في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وبعد أن خسر من سيفاس سبور بهدف نظيف في الجولة الماضية، عاد ليحقق الفوز على مضيفه أنقرة غوجو بنفس النتيجة بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر للمسابقة المحلية.

أحرز هدف اللقاء الوحيد، البوسني أدين فيسكا في الدقيقة 8 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يتصدر المسابقة فريق باشاك شهير برصيد 33 نقطة، فيما تجمد رصيد أنقرة غوجو عند 20 نقطة في المركز العاشر.

وفي ختام مباريات الجولة، تغلب قيصري سبور على مضيفه قاسم باشا بثلاثة أهداف دون رد.

أحرز الثلاثية، الهولندي تجانون شيري من ضربة جزاء ودنيز توروك والغاني بيرنارد مينساح في الدقيقية 21 و70 و80 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد قاسم باشا عند 26 نقطة في المركز السادس، فيما ارتقى قيصري سبور للمركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.