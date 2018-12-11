غلاطة سراي يودع دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

ودّع فريق غلاطة سراي التركي، الثلاثاء، منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليتأهل على إثرها إلى بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وخسر غلاطة سراي من ضيفه بورتو البرتغالي بهدفين لثلاثة أهداف في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة من دوري الأبطال.

وسجل ثلاثية بورتو، البرازيلي فيليبي والمالي موسى ماريجا من ضربة جزاء وسيرجيو اوليفيرا في الدقائق 17 و42 و57.

بينما جاءت ثنائية غلاطة سراي عبر الجزائري سفيان فيغولي والسويسري إرين ديرديوك في الدقيقتين 45 و65.

وفي مباراة ثانية ضمن منافسات المجموعة ذاتها، فاز شالكه الألماني على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بهدف نظيف سجله النمساوي أليساندرو شوبف في الدقيقة 90.

بذلك، يتصدر يتصدر بورتو الترتيب برصيد 16 نقطة بفارق 5 نقاط عن شالكه، وجاء غلاطة سراي ثالثا برصيد 4 نقاط، وأخيرا لوكوموتيف موسكو برصيد 3 نقاط.

ووفقا للوائح الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، يتأهل أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا إلى دور الـ32 في "يوروبا ليغ".</p>