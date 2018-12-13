الاتحاد المصري لكرة القدم يتقدم بطلب لتنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الخميس، التقدم بطلب إلى الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) لتنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019.

ووفقًا لصفحة الإتحاد المصري على "فيسبوك"، "تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في يونيو/ حزيران المقبل".

وأضاف، "ذلك بعد أن تم سحب التنظيم من الكاميرون لعدم جاهزيتها وفتح الباب أمام دول القارة للتقدم بإستضافتها".

وكان الاتحاد الإفريقي سحب التنظيم من الكاميرون ليفتح الباب أمام أي دولة آخرى راغبة في التقدم بطلب لتنظيم البطولة، على أن يكون أقصى موعد للتقديم قبل منتصف ليل الجمعة، وتم اعتماد توقيت القاهرة لكونها مقر الاتحاد الإفريقي.

وكان الاتحاد المصري أعلن من قبل أنه لن يتقدم بطلب لاستضافة البطولة في حال تقدم المغرب بطلب التنظيم، ولكن بعد أن أعلنت الرباط عدم رغبتها في التقدم لتنظيم الحدث، تقدمت القاهرة بالطلب.

ووضع الاتحاد الإفريقي مجموعة من المعايير للدولة المتقدمة بطلب التنظيم وهي، توفر عدد 6 ملاعب لاستضافة المباريات، على أن يتم توفير ملعبين مع كل ملعب رئيسي للتدريبات، وأن يكون هناك ملعبين لا تقل سعتهما عن 15 ألف متفرج، بالإضافة إلى ملعبين بسعة لا تقل عن 20 ألف متفرج، وملعبين لا تقل سعتهما عن 40 ألف متفرج.

وجميع هذه الشروط متوافرة في الأجندة المصرية لتنظيم الحدث، في مقدمتها ملعب القاهرة الدولي، وبرج العرب، والدفاع الجوي، والمقاولون العرب، والإسكندرية، والمكس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس الجديد، والسلام، وبتروسبورت.

وكانت مصر ضمنت التأهل للبطولة القارية رفقة تونس عن المجموعة العاشرة للتصفيات.