باشاك شهير وغلاطة سراي يكتفيان بالتعادل في الدوري التركي

تعادل فريق باشاك شهير، اليوم السبت، مع ضيفه غلاطة سراي بهدف لكل منهما في الجولة السادسة عشرة للدوري التركي لكرة القدم.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد باشاك شهير إلى 34 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد غلاطة سراي إلى 26 نقطة في الوصافة.

وتقدّم باشاك شهير بهدف في الدقيقة 18 عن طريق إرفان كان كاهفيتشي، إلا أن غلاطة سراي أدرك التعادل في الدقيقة الـ 30 عبر إرين ديرديوك من ضربة جزاء لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف الفوز والثلاث نقاط خلال شوط المباراة الثاني إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.