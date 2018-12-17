أرضروم سبور يقتنص تعادلاً قاتلاً من فنربهتشه في الدوري التركي

اقتنص فريق أرضروم سبور، الإثنين، تعادلًا قاتلًا من مضيفه فنربهتشه بهدفين لكل منهما، في ختام مباريات الجولة السادسة عشر للدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وسيطر فريق فنربهتشه على مجريات الشوط الأول، ونجح في إحراز هدفين عن طريق الغاني أندريه أيو والسلوفاكي مارتن سكرتل في الدقيقتين 18 و27 من زمن اللقاء.

وفي الشوط الثاني، جاءت العودة القوية للضيوف وقلص النتيجة عبر إمراه باشان في الدقيقة 48 من زمن المباراة.

واستمرت المحاولات من الضيوف حتى تمكن الألماني لينارت ثاي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة، يحتل أرضروم المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة خلف فنربهتشه بفارق الأهداف.

ويتصدر المسابقة فريق إسطنبول باشاك شهير برصيد 34 نقطة.