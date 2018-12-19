القائمة الرئيسية
رياضة
القائمة الرئيسية

تأهل قاسم باشا وألانيا سبور لثمن نهائي كأس تركيا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
تأهل قاسم باشا وألانيا سبور لثمن نهائي كأس تركيا

تأهل فريق قاسم باشا، اليوم الأربعاء، إلى ثمن نهائي كأس تركيا لكرة القدم.

واكتسح قاسم باشا ضيفه بلدية مينيمن بأربعة أهداف لهدف في إياب دور الـ 32 للبطولة المحلية، بعد فوزه في لقاء الذهاب بهدفين لهدف.

أحرز رباعية قاسم باشا، مصطفى إربوجا (هدفين) في الدقيقتين 27 و38 والفرنسي فودي كويتا من ضربة جزاء والنيجيري صامويل إيدوك في الدقيقتين 34 و71 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف مينيمن الوحيد عن طريق سيرهات باستان في الدقيقة 84 من زمن المباراة.

كما تأهلت فرق ألانيا سبور على حساب كهرمانماراس، وملاطيا سبور على حساب أتيميسغوت، وبولو سبور على حساب فان بويوكشير.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق تأهل فريق غلاطة سراي، مساء الثلاثاء، بصعوبة كبيرة إلى ثمن نهائي كأس...
مختارات