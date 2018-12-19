غلاطة سراي يتأهل بصعوبة لثمن نهائي كأس تركيا

تأهل فريق غلاطة سراي، مساء الثلاثاء، بصعوبة كبيرة إلى ثمن نهائي كأس تركيا لكرة القدم.



وتعادل غلاطة سراي مع ضيفه كيتشي اورن غوجو بهدف لكل منهما في إياب دور الـ 32 للبطولة المحلية، ليتأهل بعد فوزه في الذهاب بهدفين لهدف.



لم يقدم الفريقان الكثير في الشوط الأول، الذي خرج سلبيًا في نهايته، ولم تكن هناك خطورة كبيرة من جانب غلاطة سراي.



وفي الشوط الثاني، نجح غلاطة سراي في التقدم بهدف عن طريق يونس أكغون في الدقيقة 65 من زمن المباراة.



ونجح الضيوف في الهجوم والضغط على غلاطة سراي حتى نجح في التعادل عبر طه بالشي في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.



وأفلت غلاطة سراي من تلقي الهدف الثاني الذي كان سيعادل نتيجة مباراتي الذهاب والإياب لينجح في الخروج بالمباراة تعادل ليتأهل في النهاية.