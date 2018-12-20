"مو صلاح" يخطف الأنظار باستقبال "كفيف" ليفربول

حرص لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، على استقبال مشجع كفيف، في خطوة لفتت الأنظار ولقيت ترحيباً واسعاُ.

ووفقًا لموقع النادي الإلكتروني، فإن "صلاح وجه دعوة للمشجع لزيارة ميلوود لمركز تدريب الفريق، وأهدى إليه قميصا له وآخر لابن خاله الذي كان بصحبته".

وخطفت لقطة شهدها ملعب "أنفيلد" استحسان الجميع حيث كان بطلها مشجع "كفيف" لم يتمكن من مشاهدة هدف الفوز الذي سجله صلاح في شباك نابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا، قبل أيام.

وقام ابن خال الكفيف بشرح الطريقة التي أحرز بها الفرعون المصري الهدف، ليلتقط أحد الأشخاص فيديو لهذا المشهد.

وانتشر الفيديو بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نال إعجاب وتعاطف الجميع.