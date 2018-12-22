باشاك شهير يسقط في فخ ألانيا سبور ويحافظ على القمة التركية

سقط فريق باشاك شهير، اليوم السبت، في فخ التعادل مع مضيفه ألانيا سبور بهدف لكل منهما في الجولة السابعة عشرة للدوري التركي لكرة القدم.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد باشاك شهير إلى 35 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد ألانيا سبور إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

نجح باشاك شهير في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله البوسني ادين فيسكا في الدقيقة الـ 41.

ومع حلول الدقيقة الـ 63 تمكن ألانيا سبور من إدراك التعادل عن طريق التشيلي جونيور فيرنانديز.

وشهدت الدقيقة الـ 87طرد البرازيلي والينتون سوزا سيلفا ليلعب ألانيا سبور الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

ولم يتمكن لاعبو باشاك شهير من استغلال النقص العددي في صفوف المنافس خلال الدقائق المتبقية من اللقاء ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.