طرابزون سبور يصعد إلى وصافة الدوري التركي

صعد فريق طرابزون سبور، الأحد، إلى وصافة الدوري التركي لكرة القدم بفارق الأهداف عن ملاطية سبور.

وتغلب طرابزون على ضيفه ريزه سبور بأربعة أهداف لهدف في الجولة السابعة عشر للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد طرابزون إلى 29 نقطة في الوصافة، بينما تجمد رصيد ريزه سبور عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير، ويتصدر باشاك شهير الترتيب برصيد 35 نقطة.

سجل رباعية طرابزون، عبد القادر عمر (هدفين) والكولومبي هوغو رودليغا والنيجيري أنطوني نواكايمي في الدقائق 25 و67 و78 و90، بينما جاء هدف ريزه سبور الوحيد عبر النيجيري امينو عمر في الدقيقة 84.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، تعادل بورصه سبور مع ضيفه ملاطيا بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد الأول إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما ارتفع رصيد الأخير إلى 29 نقطة في المركز الثالث.

وتقدّم بورصه بهدف في الدقيقة 45 عبر أوموت نايير، إلا أن ملاطيا أدرك التعادل عن طريق البرازيلي غويليرمي كوستا ماركيس في الدقيقة 47.