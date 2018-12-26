محمد صلاح يهدد بالرحيل عن ليفربول الإنجليزي حال التعاقد مع لاعب إسرائيلي

هدد محمد صلاح، مهاجم المنتخب المصري، المتألق ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، بالرحيل عن صفوف الريدز، في حال تعاقد ناديه مع مؤنس دبور مهاجم منتخب إسرائيل.

وانتشرت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية، حول رغبة ليفربول في الحصول على خدمات مؤنس، مهاجم الكيان الصهيوني، وفريق سالزبورج النمساوي.

وأبلغ صلاح إدارة ليفربول برحيله عن صفوف الفريق، في حال إتمام التعاقد مع المهاجم الإسرائيلى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لما ورد عن صحيفة "أورشليم بوست".

ويرفض صلاح التواجد مع لاعب إسرائيلي في صفوف الريدز، واعتاد نجم الفراعنة على مقاطعة الفرق واللاعبين الإسرائيليين، منذ أن كان لاعبا فى بازل السويسرى، حيث رفض مصافحة لاعبي مكابى تل أبيب خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن فعاليات الأدوار التمهيدية بدوري أبطال أوروبا.