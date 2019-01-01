مركز "قرجة داغ" التركي للتزلج يفتح أبوابه لعشاق رياضات الشتاء

يسعى القائمون على مركز "قرجة داغ" للتزلج، بولاية شانلي أورفا التركية، إلى زيادة عدد زواره خلال الموسم السياحي الشتوي الحالي.

ويقع المركز في المنطقة الحدودية الفاصلة بين ولاية شانلي أورفا وجارتها دياربكر، التي تبعد عن منطقة سيوارك الواقعة ضمن حدود شانلي أورفا، مسافة 45 كيلو متر.

ويصل ارتفاع المركز الوحيد بمناطق جنوب شرق البلاد، نحو 919 مترا عن سطح البحر، وبلغت سماكة الثلوج فيه خلال الأسبوع الأخير، 80 سنتمتراً.

وفي تصريح للأناضول، قال أورهان أتيلا، أحد مشغلي المركز، إن اهتمام قاطني مناطق جنوب شرق تركيا بالتزلج، يزداد كل عام، وأن عدد زوار المركز خلال العام المنصرم، تجاوز 10 آلاف سائح.

وأوضح أن توافد محبي رياضة التزلج إلى المركز خلال الموسم الحالي، أفضل بكثير من سابقه، وأنه سيكون أفضل بكثير من المواسم السابقة.