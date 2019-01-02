الفيفا يدرس زيادة عدد منتخبات المونديال لـ 48

أعلن السويسري جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه يدرس إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة ببطولة كأس العالم بداية من نسختها القادمة في قطر عام 2022.

وقال انفانتينو، خلال مؤتمر رياضي في دبي، الأربعاء: "سنحاول التفكير في زيادة عدد المنتخبات المشاركة بالمونديال بداية من النسخة القادمة، لتصبح 48 منتخباً بدلًا من 32".

وأضاف: "الفيفا يبحث كذلك مدى إمكانية أن تقدم دول خليجية مساعدة إلى قطر في استضافة بعض المباريات، وأعلم أن هناك توترات في هذه المنطقة وعلى القادة السياسيين إدارتها".

على صعيد آخر، شدد انفانتينو على أن "كأس العالم للأندية، بطولة يجب أن يشارك فيها أفضل لاعبي العالم مع أنديتهم وحان الوقت لتطويرها".

وتابع بهذا الخصوص: "نعمل على منح الفرصة لجميع الفرق، وتوسيع المشاركة لتشمل 24 فريقًا، وأن تكون كل عامين أو أربعة أعوام".

وعن سؤاله حول نجاح تقنية الفيديو (الفار)، قال: "لقد كانت تجربة رابحة، شيء لن أتخلى عنه لأي سبب في العالم".

واستطرد موضحًا: "يجب أن أكون أمينًا، كنت في البداية متشككًا بعض الشيء، كانت هناك بعض الاختبارات، وفي النهاية الجميع يتحدث عن ذلك والآن الجميع يريد ذلك".

وعن المصري محمد صلاح، قال رئيس فيفا "صلاح نجم ليفربول، لاعب عظيم، والكل يتابعه في مختلف دول العالم".