بيراميدز يقلب الطاولة على الأهلي بالدوري المصري

قلب فريق بيراميدز، الجمعة، الطاولة على ضيفه الأهلي وعاد من تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقدم الفريقان مباراة مثيرة طوال الشوطين، ونجح الأهلي في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى بيراميدز حتى نجح في التقدم بهدف عن طريق المغربي وليد أزارو في الدقيقة ال 33 من زمن المباراة.

وفي الشوط الثاني، اندفع بيراميدز بقوة للهجوم ونجح في تعديل النتيجة بهدف محمد فاروق، في الدقيقة ال 47 من زمن اللقاء.

واستمر بيراميدز في الهجوم ونجح في إضافة الثاني عبر عبد الله السعيد، في الدقيقة ال 57 من زمن المباراة.

وحاول الأهلي العودة من جديد في النتيجة، ولكن لم ينجح لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز.

وبهذه النتيجة، يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 33 نقطة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 24 نقطة في المركز السادس.

ويتصدر المسابقة فريق الزمالك برصيد 38 نقطة.

ويعد الأهلي (حامل اللقب) أكثر الفرق تتويجا ببطولة الدوري المصري بإجمالي 40 لقبا، يليه الزمالك بإجمالي 12 لقبا.