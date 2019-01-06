سقوط مدوي.. سوسيداد يفسد احتفالات ريال مدريد بمونديال الأندية

واصل فريق ريال مدريد، اليوم الأحد، مسلسل نزيف النقاط في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وخسر ريال مدريد على ملعبه ووسط جمهوره من ضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون رد في الجولة الثامنة عشر للمسابقة المحلية.

بذلك، تجمد رصيد الريال عند 30 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد سوسيداد إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 37 نقطة.

تبادل الفريقان الهجمات في رحلة بحث عن هدف يربك به أي منهما حسابات الآخر، وهو ما تحقق في الدقيقة الثالثة عندما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لسوسيداد نفذها البرازيلي ويليان خوسي دي سيلفا في الشباك محرزًا الهدف الأول.

بعدها بحث لاعبو الريال عن فرصة إدراك التعادل، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، لينتهي الشوط الأول بتقدم سوسيداد بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وشهدت الدقيقة 61 طرد لوكاس فاسكيز ليلعب الريال الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل سوسيداد النقص العددي في صفوف الملكي، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 83 عبر روبن باردو .