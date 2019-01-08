أمم آسيا: فوز قاتل لأسود العراق على فيتنام

حقق المنتخب العراقي، اليوم الثلاثاء، فوزًا في الوقت القاتل على نظيره الفيتنامي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم بالإمارات.

وكان المنتخب الإيراني قد اكتسح أمس الإثنين نظيره اليمني بخماسية نظيفة ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

بذلك، يتصدر الإيرانيون ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن العراق، وجاءت الفلبين ثالثة بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن اليمن المتذيل.

بادر المنتخب الفيتنامي بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 24 بالنيران الصديقة عن طريق علي فائز عطية بالخطأ في مرماه.

وجاءت الدقيقة 35 لتشهد معها التعادل للعراق عبر مهند علي كاظم، قبل أن يستعيد المنتخب الفيتنامي التقدم مجددًا في الدقيقة 42 عن طريق كونغ فيونغ نغوين.

ومع حلول الدقيقة 60 أدرك العراقيون التعادل عبر همام طارق فرج لتزداد الإثارة في أجواء اللقاء.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، جاء هدف الفوز والثلاث نقاط للعراق عبر علي عدنان كاظم في الدقيقة 90.