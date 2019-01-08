القطري ناصر العطية يفوز بالمركز الأول في المرحلة الأولى من رالي دكار

حقق القطري ناصر العطية الاثنين المركز الأول في المرحلة الأولى من رالي دكار للطرق الوعرة التي ربطت بين ليما وبيسكو في البيرو على مسافة 331 كلم بينها 84 كلم خاصة.

وقطع العطية، بطل الرالي عامي 2011 و2015، مسافة المرحلة بزمن ساعة ودقيقة و41 ثانية متصدرا الترتيب العام أمام سائقي ميني الإسباني كارلوس ساينس بطل النسخة الأخيرة بفارق دقيقة و59 ثانية، والبولندي ياكوب بريغونسكي بفارق دقيقتين.

وقال العطية سائق تويوتا الذي حل وصيفا في النسخة الماضية "من الجيد دائما تحقيق الفوز. أنا سعيد بالسيارة ومرتاح، لقد تطورت مقارنة مع العام الماضي. نعرف الأرضية، لأنه سبق لنا المرور مرات عدة من هذه المنطقة، وكنا نعرف إلى أين سنذهب" في إشارة إلى إحرازه المركز الأول للمرحلة ذاتها العام الماضي.

وأضاف "كان من الرائع القيادة بسرعة أقل وليس بسرعة كبيرة. لم يكن هناك داع للضغط. لقد كان هذا هو المخطط".

وجاء السعودي يزيد الراجحي (ميني) خامسا بفارق دقيقتين و28 ثانية خلف العطية.

وحل الخبير الفرنسي ستيفان بيترهانسل (ميني)، المتوج بـ 13 لقبا (7 في فئة السيارات و6 في فئة الدراجات)، سابعا بفارق دقيقتين و57 ثانية، ومواطنه سيباستيان لوب (بيجو) ثالثا عشر بفارق 6 دقائق و7 ثوان.

وفي فئة الدراجات، كان المركز الأول من نصيب الإسباني خوان باريدو بورت (هوندا) محققا فوزه الـ 23 في مسيرته في رالي دكار.

وتقام المرحلة الثانية الثلاثاء وتربط بين بيسكو وسان خوان دي ماركونا على مسافة 553 كلم بينها 342 كلم خاصة.

يذكر أن نسخة هذا العام، الـ41 في تاريخ الرالي، ستقام في بلد واحد هو البيرو.