مصر تستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية لدورة 2019

فازت مصر باستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لدورة 2019 بدلا من الكاميرون التي سحب التنظيم منها قبل أسابيع، في أعقاب اجتماع للجنته التنفيذية في العاصمة السنغالية دكارن وفق ما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم.

وقال رئيس الاتحاد القاري أحمد أحمد في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع "يسعدني أن أعلن لكم أن مصر ستستضيف بطولة أمم إفريقيا 2019".

وأتى إعلان أحمد بعيد وقت وجيز من كشف الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فوزه بحق التنظيم، اذ نشر "رسميا... مصر تفوز بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2019".

وكان الاتحاد "كاف" قد سحب أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، من الكاميرون استضافة البطولة المقررة بين 15 حزيران/يونيو و13 تموز/يوليو المقبلين، على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية ومنشآت الملاعب، إضافة الى مخاوف من الوضع الأمني.

وبعدما أعاد فتح باب الترشح للاستضافة، تقدمت كل من مصر وجنوب إفريقيا بطلبي ترشيح، وكان من المفترض أن يرسو الخيار على أحدهما اثر اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد القاري يعقد الأربعاء في العاصمة السنغالية دكار، قبل أن يعلن الكاف مساء الاثنين تقديم الموعد الى اليوم.

وسبق لمصر تنظيم البطولة القارية الأهم على مستوى المنتخبات أربع مرات آخرها في عام 2006، في حين استضافتها جنوب إفريقيا مرتين (1996 و2013)، علما أنها الدولة الوحيدة في القارة التي استضافت نهائيات كأس العالم، وذلك في 2010.