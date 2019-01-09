محمد صلاح: أبو تريكة نجم كل العصور

وصف المصري، محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، اللاعب المصري السابق، محمد أبوتريكة بأنه "نجم كل العصور".

جاء ذلك ردًا على سؤال إحدى الصحفيات بمؤتمر صحفي حول كونه أصبح نجمًا وسفيرًا للكرة الإفريقية في العالم بعد فوزه للمرة الثانية على التوالي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

وابتسم صلاح عقب السؤال قائلا: "أعتقد أن النجم من يجلس بجوارِك، أبو تريكة هو نجم كل العصور".

قبل أن يضيف: "أحاول جعل نفسي أفضل، وأنا فخور للفوز بتلك الجائزة وأحاول التحسن وفعل كل ما هو جيد لي وأن أكون هنا العام المقبل أيضا".

وعن فوزه بالجائزة قال: "كما تحدثت فور تسلمها في الحفل كنت أحلم بها كثيرا وأنا طفل صغير والآن توجت بها مرتين".

وحول استضافة مصر كأس أمم إفريقيا 2019 يونيو/حزيران المقبل، قال: "من المشوق أن نلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا وسنبذل كل ما في وسعنا للفوز باللقب".

وتفوق صلاح على زميله السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير أوباميانغ المحترف في أرسنال الإنجليزي.

حديث صلاح جاء بالتوازي مع حملة إلكترونية واسعة دشنها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، لدعم أبو تريكة، في أزمته القضائية، التي يعيش على إثرها خارج البلاد منذ قرابة العامين.

وأبو تريكة المتواجد خارج مصر مدرج على "قوائم الإرهاب" بمصر، إثر اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة "جماعة إرهابية"، وهو ما نفاه محام أبو تريكة مرارا.

وتأتي الحملة بالتوازي مع تقارير محلية، الثلاثاء، تتحدث عن دور كبير لعبه أبو تريكة في دعم الملف المصري لتحظى بلاده، بشرف تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019 حيث حضر اللاعب المصري السابق اجتماعات اتحاد بلاده بالسنغال وكذلك حفل أفضل لاعب في إفريقيا بدعوة رسمية من الاتحاد.

وتصدر هاشتاغ (وسم) بعنوان #العفو_عن_أبوتريكة المرتبة الأولى في ترتيبات تويتر في مصر.