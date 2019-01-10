الأردن تعبر سوريا وتتأهل لثمن نهائي أمم آسيا

تأهل المنتخب الأردني، اليوم الخميس، إلى دور الـ16(ثمن النهائي) لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم المقامة في الإمارات.

وتغلب المنتخب الأردني على نظيره السوري بثنائية نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من البطولة القارية.

بذلك، ارتفع رصيد الأردن إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد سوريا عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وستقام غدًا الجمعة المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها بين منتخبي أستراليا وفلسطين.

بادر الأردنيون بالتسجيل في الدقيقة 26 عن طريق موسى التعمري، وأضاف بعدها طارق خطاب الهدف الثاني في الدقيقة 43 ليخرج المنتخب الأردني متقدمًا من شوط المباراة الأول بثنائية نظيفة.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه المنتخب الأردني عن تسجيل المزيد من الأهداف، كثف لاعبو سوريا من هجماتهم في رحلة بحث عن تسجيل هدف.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج المنتخب الأردني فائزًا باللقاء.