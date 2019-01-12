غلاطة سراي التركي يتعادل مع لايبزيغ الألماني ودياً

تعادل فريق غلاطة سراي التركي، اليوم السبت، مع نظيره لايبزيغ الألماني بهدف لكل منهما في المباراة الودية لكرة القدم التي جرت بين الفريقين استعدادًا لعودة النشاط الكروي مجددًا.

بادر لايبزيغ بالتسجيل في الدقيقة ال 34 عن طريق الدنماركي يوسف بولسن ليخرج متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وتمكن غلاطة سراي من إدراك التعادل في الدقيقة ال55 عبر النرويجي مارتين لينيس لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأسفرت مباريات ودية أخرى اليوم عن فوز ايزوروم التركي على مواطنه طرابزون بثلاثية نظيفة، وفينورد الهولندي على كارلسروه الألماني بأربعة أهداف لهدفين، وفولفسبورغ الألماني على ريجيكا الكرواتي بثلاثة أهداف دون رد، وامبولي الإيطالي على مواطنه بيروجيا بهدف نظيف.