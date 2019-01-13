أوزبكستان تكتسح تركمانستان برباعية وتتأهل لثمن نهائي أمم آسيا

تأهل منتخب أوزبكستان، اليوم الأحد، إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم المقامة بالإمارات.

وتغلبت أوزبكستان على تركمانستان برباعية نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة السادسة من البطولة القارية.

وكان المنتخب الياباني قد حقق فوزًا في وقت سابق اليوم على نظيره العماني بهدف دون رد.

بذلك، يتصدر المنتخب الأوزبكي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن اليابان، وجاءت عمان ثالثة بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن تركمانستان.

بادر المنتخب الأوزبكي تحت قيادة مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة الـ 17 عن طريق جافوخير سيديكوف.

وأضاف إلدور شومورودوف الهدف الثاني لأوزبكستان في الدقيقة الـ 24 لتزداد الإثارة في أجواء اللقاء.

ومع حلول الدقيقة الـ 40 أحرز جلال الدين مشاريبوف الهدف الثالث، وبعدها بدقيقتين سجل إلدور شومورودوف الهدف الرابع لينتهي الشوط الأول بتقدم أوزبكستان برباعية نظيفة.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني، ليخرج المنتخب الأوزبكي فائزًا باللقاء.