غرامة مالية على مدرب المنتخب اللبناني لانتقاده الحكام

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، توقيع غرامة مالية على ميودراج رادولوفيتش، المدير الفني للمنتخب اللبناني، لانتقاداته الحادة ضد حكم مباراة فريقه أمام قطر في بطولة كأس الأمم الآسيوية بالإمارات.

ووفقًا لبيان منشور على موقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الانترنت، "تقرر فرض غرامة مالية قدرها 7500 دولار ضد المدير الفني للبنان لانتقاده حكام مباراة فريقه أمام قطر".

وأضاف البيان "يهدد الاتحاد الآسيوي رادولوفيتش بعقوبات أشد في حالة تكرار الواقعة".

وشن رادولوفيتش هجومًا على حكم مباراة فريقه أمام قطر بعدما ألغى للبنان هدفًا، ثم احتسب ركلة حرة بسبب لمسة يد جاء منها الهدف الأول للمنافس في الدقيقة الـ 65.