أندية كرة القدم التركية تحقق 400 مليون يورو عائدات الانتقالات في 4 مواسم

بلغ إجمالي دخل أندية الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ) من حركة الانتقالات على مدى المواسم الأربعة الماضية حوالي 400 مليون يورو (465 مليون دولار)، وفقاً لصحيفة حرييت ديلي نيوز التركية.

وكانت أندية الدوري التركي قد أعلنت عن مقدار ديونها التي ستتم إعادة هيكلتها حالياً في إطار مشروع يديره الاتحاد التركي لكرة القدم وجمعية البنوك التركية.

ويهدف المشروع، الذي لن يقدم حزمة ديون جديدة، إلى تعزيز البنية المالية والإدارية للأندية المستفيدة. من جهة أخرى، أجبرت الأزمة المالية الأخيرة ومعايير اللعب المالية النظيف الصادرة عن اليويفا عمالقة كرة القدم التركية على تغيير سياساتهم المتعلقة بتنقلات النجوم اللامعين.

فقد لجأت أندية الدرجة الأولى في الدوري امتثالاً منها لمعايير اتحاد الكرة التركي إلى الموافقة على عروض انتقال بعض لاعبيها إلى الخارج، وبذلك تخلص من لاعبين مرتفعي الكلفة، فيما عرضت بعض موهوبيها الجدد للانتقال إلى الأندية الأوروبية.

ومؤخراً، قام أحد عمالقة كرة القدم التركية، غلاطة سراي، النادي الصاعد في موسم الانتقالات الشتوية، ببيع اوزكان كاباك، أحد موهوبيها الشباب، إلى شتوتغارات، مقابل 11 مليون يورو، ليفتح بذلك الطريق أمام تصدير اللاعبين من السوبر ليغ.

وذكرت صحيفة حرييت ديلي نيوز أن فريق غلاطة سراي تمكن من جمع 97.4 مليون يورو في الانتقالات التي أجراها خلا المواسم الأربعة الماضية، ووصلت عائداته إلى أعلى مستوى لها خلال موسم 2017-2018 الكروي، بإجمالي 36 مليون يورو.