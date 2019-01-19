التنين الصيني في نزهة تايلاندية بأمم آسيا

يخوض المنتخب الصيني، الأحد، مواجهة أشبه بالنزهة الكروية أمام نظيره التايلاندي في دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم المقامة بالإمارات.

وترجح الكفة المنتخب الصيني في ظل فارق الخبرات والإمكانيات مع المنافس، لذا فإن المواجهة لن تكون صعبة على "التنين" الذي سيحاول بشتى الطرق انتزاع بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

وانتزع المنتخب الصيني بطاقة العبور إلى ثمن النهائي بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما جاء تأهل تايلاند باحتلالها وصافة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

ويخوض منتخب الصين بقيادة المدرب الإيطالي مارتشيلو ليبي، لقاء الأحد بطريقته المعتادة وهي 4 - 4 - 2 على أمل العبور بالمباراة إلى بر الأمان، خاصة وأنه حقق الفوز بتلك الطريقة في مباراتي قيرغيزستان والفلبين.

ويمتلك المنتخب الصيني حارس مرمى مميز ظهر بمستوى رائع خلال النسخة الحالية من البطولة وهو يان جونلينغ، وأمامه ثنائي قلب الدفاع شياتينغ فينغ، وشي كي.

ويلعب المنتخب الصيني بمهاجمين أحدهما ثابت وهو "وو لي"، والآخر متحرك بين الجناحين وعمق الملعب وهو "غاو لين".

على الجانب الآخر، يحاول المنتخب الفلبيني انتزاع بطاقة العبور إلى ربع النهائي وتحقيق إنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل، وذلك من خلال تحقيق الفوز على الصين في لقاء الأحد.

والتقى المنتخبان الصيني والتايلاندي قبل هذا اللقاء 28 مرة من قبل، فازت الصين 18 مرة، بينما تفوقت تايلاند 5 مرات، وتعادلا 5 مرات.