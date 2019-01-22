محكمة إسبانية تقضي بالسجن عامين على رونالدو وتحويله إلى غرامة مالية

حكمت محكمة إسبانية، اليوم الثلاثاء، على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالسجن لمدة عامين مع استبدال العقوبة بغرامة مالية تضاف الى المبلغ الهائل الذي سيدفعه للسلطات المالية الإسبانية، بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي.

ويأتي الحكم ضمن تسوية بين فريق الدفاع عن رونالدو والمحكمة، لإقفال ملف اتهامه بالتهرب من دفع الضرائب.

وعلى غرار ما حصل مع غريمه السابق في برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تم استبدال عقوبة السجن بمبلغ مالي قدره 356 ألف يورو.

كما أصدرت المحكمة في مدريد حكما بمعاقبة نجم ريال مدريد السابق بمبلغ 3,2 مليون يورو، دون أن تحدد ما اذا كانت ستضاف الى مبلغ الـ18,8 مليون يورو الذي تم الاتفاق عليه في حزيران/ يونيو الماضي بين فريق الدفاع عن رونالدو والسلطات المالية الإسبانية.