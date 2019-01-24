قاسم باشا يعبر لربع نهائي كأس تركيا بانتصار ثمين على ألانيا سبور

تأهل فريق قاسم باشا، اليوم الخميس، إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس تركيا لكرة القدم.

وتغلب قاسم باشا على ضيفه ألانيا سبور بهدف نظيف في إياب دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة.

وجاء تأهل قاسم باشا لربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل السلبي.

تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف يربك به أي منهما حسابات الآخر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني، دون أن تتغير النتيجة، لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي.

ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، نجح خلالهما قاسم باشا حسم اللقاء لصالحه بتسجيله للهدف الأول عبر تاركان سربست في الدقيقة 113.