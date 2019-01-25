فنربهتشة التركي يتعاقد مع مهاجم تشيلسي الإنجليزي فيكتور موزيس على سبيل الإعارة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم الجمعة انتقال لاعبه الدولي النيجيري فيكتور موزيس إلى فنربهتشة التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2019-2020.

وأكد النادي اللندني انتقال لاعبه في بيان جاء فيه "إنضم فيكتور موزيس اليوم إلى فنربهتشة على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2019-2020. نتمنى لفيكتور، أحد أكثر اللاعبين شعبية في الفريق، الأفضل بعد عقده بالإعارة في تركيا".

وانضم موزيس (28 عاما) إلى تشيلسي في عام 2012 قادما من مواطنه ويغان، وشارك في إحراز "البلوز" لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2016 - 2017 وكأس انجلترا 2018. كما تمت إعارته إلى كل من ليفربول، ستوك سيتي ووست هام، قبل أن يفرض نفسه مع تشيلسي.

وخسر اللاعب النيجيري مركزه كأساسي في تشكيلة النادي اللندني منذ أن خلف المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري مواطنه أنطونيو كونتي العام الماضي.

ولم يخض موزيس أي مباراة بالقميص الأزرق منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعدما كان لعب ست مباريات فقط في مختلف المسابقات، منها مباراة واحدة ضمن التشكيلة الأساسية.

ومدد موزيس عقده في آذار/مارس 2017 في صفوف تشيلسي حتى نهاية موسم 2020-2021.