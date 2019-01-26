غلاطة سراي على بعد 3 نقاط من متصدر الدوري التركي بعد فوزه الصعب على غوزتبه

انتزع فريق غلاطة سراي، اليوم السبت، فوزًا صعبًا على مضيفه غوزتبه بهدف نظيف في الجولة التاسعة عشر للدوري التركي لكرة القدم.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد غلاطة سراي إلى 35 نقطة في الوصافة بفارق ثلاث نقاط عن باشاك شهير المتصدر، بينما تجمد رصيد غوزتبه عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر.

فشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 72 لتشهد هدف التقدم لغلاطة سراي عبر سنان جوميس.

بعدها بحث لاعبو غوزتبه عن فرصة إدراك التعادل إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، ليخرج غلاطة سراي فائزًا بالثلاث نقاط.