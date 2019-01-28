فنربهتشه يحقق انتصاره الرابع في الدوري التركي

حقق فريق فنربهتشه، الاثنين، انتصاره الرابع هذا الموسم في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وتغلب فنربهتشه بصعوبة على ضيفه ملاطيا سبور بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة المحلية.

أحرز ثلاثية فنربهتشه، محمد إيكيجي (هدفين) ومحمد توبال في الدقائق الـ 2 و31 و86 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدفا ملاطيا عن طريق الإكوادوري أرتورو مينا والهولندي ميتشيل دونالد في الدقيقتين الـ 28 و45 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، تجند رصيد ملاطيا سبور عند 32 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتقى فنربهتشه للمركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.

وأسفرت مباراتان بنفس الجولة اليوم عن، فوز إسطنبول باشاك شهير على ضيفه قاسم باشا وألانيا سبور على مضيفه أنقرة غوجو بنفس النتيجة بهدفين دون رد.

ويتصدر المسابقة فريق إسطنبول باشاك شهير برصيد 41 نقطة بفارق 6 نقاط عن غلاطة سراي.