قطر تسحق الإمارات برباعية وتتأهل لنهائي أمم آسيا لأول مرة

كتب المنتخب القطري، اليوم الثلاثاء، تاريخًا جديدًا له بعد انتزاع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم المقامة بالإمارات للمرة الأولى في تاريخه.

وسحق المنتخب القطري نظيره الإماراتي برباعية نظيفة في المربع الذهبي للبطولة القارية.

بذلك، سيواجه المنتخب القطري نظيره الياباني في المباراة النهائية التي ستقام يوم الجمعة المقبل.

جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم، إلى أن جاءت الدقيقة 22 لينجح خورخي بوعلام في إحراز الهدف الأول إثر تسديدة قوية سكنت الشباك.

وفي الوقت الذي بحث فيه لاعبو الإمارات عن التعادل، أضاف المعز علي الهدف الثاني لقطر في الدقيقة 37 ليخرج "العنابي" متقدمًا من شوط المباراة الأول بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، مال أداء قطر للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة إلى أن جاءت الدقيقة 80 لتشهد الهدف الثالث لقطر عبر حسن الهيدوس.

وقامت على إثر الهدف الجماهير الإماراتية بإلقاء زجاجات المياه الفارغة على لاعبي قطر.

وشهدت الدقيقة 91 طرد اسماعيل أحمد بعد لجوء حكم اللقاء لتقنية الفيديو، والتي أثبتت قيام اللاعب الإماراتي بضرب لاعب المنافس بدون كرة.

واستغلت قطر النقص العددي في صفوف المنافس، وأحرز حامد إسماعيل الهدف الرابع في الدقيقة 93.