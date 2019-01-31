ميتروغلو معاراً من مرسيليا الفرنسي إلى غلطة سراي التركي

أعلن نادي غلطة سراي التركي الخميس انضمام المهاجم اليوناني كوستاس متروغلو الى صفوفه معارا من مرسيليا الفرنسي، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية لأندية كرة القدم الأوروبية.

ونشر النادي، ومقره في مدينة اسطنبول، عبر حسابه على موقع "تويتر"، "كونستانتينوس ميتروغلو في غلطة سراي"، مرفقا ذلك بصور للاعب وهو يرتدي القميص الأحمر والذهبي ذا الرقم 22.

وأفاد النادي في بيان عن التوصل الى "اتفاق مع كونستانتينوس ميتروغلو ونادي أولمبيك مرسيليا لإعارة (لفترة) عام ونصف عام"، مشيرا الى أنه سيدفع للاعب خلال هذه الفترة مبلغا إجماليا يصل الى 4,1 ملايين يورو.

وبحسب التقارير الصحافية التركية، تمكن المدرب المخضرم فاتح تريم من إقناع ميتروغلو (30 عاما) بالانتقال الى نادي مدينة اسطنبول من خلال التعهد بمنحه فرصا أكبر ووقتا أطول لخوض المباريات.

واكتفى المهاجم اليوناني هذا الموسم بتسجيل ثلاثة أهداف في 14 مباراة خاضها مع الفريق الفرنسي في الدوري المحلي، بعد تسجيله الموسم الماضي، الأول له مع مرسيليا بعد انتقاله من بنفيكا البرتغالي، 13 هدفا في 30 مباراة في مختلف المسابقات.

ويأتي انضمام ميتروغلو الى الفريق التركي بعد مطالبة مشجعي الفريق منذ أشهر بتعزيز خط الهجوم لاسيما بعد انتقال الفرنسي بافيتيمبي غوميس الى نادي الهلال السعودي.

وإضافة الى ميتروغلو، أبرم غلطة سراي الخميس صفقة ضم السنغالي مباي ديان، هداف الدوري التركي حاليا مع 20 هدفا، من كاسيمباسا.

ويحتل غلطة سراي المركز الثاني ترتيب الدوري المحلي بفارق ست نقاط عن باشاك شهير المتصدر.