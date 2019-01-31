وفد أمني قطري يزور مقر الاتحاد التركي لكرة القدم بإسطنبول

أجرى وفد من جهاز الأمن القطري، اليوم الخميس، زيارة إلى مقر الاتحاد التركي لكرة القدم بمدينة إسطنبول.

وأوضح الاتحاد التركي لكرة القدم في بيان على موقعه بالانترنت، أن الوفد الأمني القطري يزور تركيا حاليا بهدف التحضير للتدابير الأمنية التي ستتخذ استعدادا لمونديال 2022 التي ستقام في قطر.

وأضاف البيان أن الاتحاد التركي زوّد الوفد الأمني القطري بمعلومات عن التدابير الأمنية الواجب اتخاذها في الملاعب خلال فترة المونديال.

وعقب الانتهاء من الاجتماع، أجرى الوفد القطري جولة في منشآت الاتحاد التركي لكرة القدم.