أكاديمية "باريس سان جيرمان" بتركيا: سنعمل على تنمية المواهب المحلية

شهدت مدينة إسطنبول التركية، الجمعة، مؤتمرا صحفيا للتعريف بالمدرسة الكروية التي افتتحها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، بهدف تنمية المواهب التركية الصاعدة واستقطاب بعضها إلى النادي.

وشارك في المؤتمر، ممثل "أكاديمية تركيا لنادي باريس سان جيرمان"، نهاد أوغورلو، والمدير العام للأكاديمية جيم قيليج، واللاعب السابق في النادي باوليتا، وعدد من مسؤولي النادي واللاعبين في الأكاديمية.

وقال أوغورلو، إن الأكاديمية تهدف إلى تدريب لاعبي كرة قدم بالمعايير الأوروبية، وتسعى إلى العمل مع 2500 طالب.

بدوره، أوضح المدير العام للأكاديمية قيليج أن الأكاديمية سترفد نادي باريس سان جيرمان بلاعبين أتراك.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح 15 مدرسة كروية في 10 مواقع في تركيا.

واعتبر قيليج أن الأكاديمية لا تقوم فقط بتدريب الشباب على كرة القدم، ولكنها أيضاً تعدّهم للحياة.

من جانبه، قال اللاعب بوليتا إن "تركيا دولة كرة قدم".

وأبدى إعجابه بأكاديمية تركيا، قائلا إن المدربين فيها يتمتعون بمستوى عال من الخبرة، كما أنها تتمتع بإمكانيات عالية.

وأشار بوليتا إلى أن عدد الطلبة حاليا في الأكاديمية 300، إلا أنها تهدف إلى رفع هذا العدد.

وافتتحت الأكاديمية في مايو/ آيار 2018، في منطقة عمرانية بالطرف الآسيوي من إسطنبول.