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فبراير يشهد 3 منافسات كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
فبراير يشهد 3 منافسات كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

أسفرت قرعة المربع الذهبي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، الجمعة، عن مواجهة من العيار الثقيل وبمثابة نهائي مبكر بين فريقي برشلونة وريال مدريد.

وستقام مباريات الذهاب لنصف النهائي في 6 فبراير/شباط الجاري، في حين ستقام مباريات الإياب يوم 27 من الشهر ذاته.

وسيكون العالم على موعد مع متابعة 3 مباريات "كلاسيكو" في ظرف أقل من شهر، فبالإضافة إلى مباراتي الذهاب والإياب، سيلتقي الفريقان في 3 مارس/ آذار المقبل ضمن مباريات الدوري الممتاز على ملعب "سانتياغو بيرنابيو".

أما المباراة الثانية ضمن المربع الذهبي لبطولة كأس الملك فستجمع بين فالنسيا وريال بيتيس.

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