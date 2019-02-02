طرابزون يستعيد نغمة الانتصارات ويرتقي لرابع الدوري التركي مؤقتاً

استعاد فريق طرابزون سبور، السبت، طريق الانتصارات من جديد في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وتغلب طرابزون على ضيفه أنقرة غوجو بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة العشرين للمسابقة المحلية.

أحرز هدف اللقاء الوحيد، الكولومبي هوغو رودليغا في الدقيقة 6 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى طرابزون للمركز الرابع مؤقتا برصيد 33 نقطة في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد أنقرة غوجو عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر.

وأسفرت مباراتان بنفس الجولة اليوم عن فوز سيفاس سبور على مضيفه قاسم باشا بثلاثة أهداف لهدف، وتعادل ملاطيا سبور مع قيصري سبور بهدف لكل منهما.

ويتصدر المسابقة فريق إسطنبول باشاك شهير برصيد 41 نقطة.