غلاطة سراي التركي يعير البرازيلي مايكون للنصر الإماراتي

انتقل مدافع فريق غلاطة سراي التركي، البرازيلي مايكون، إلى صفوف فريق النصر الإماراتي على سبيل الإعارة.

جاء ذلك في بيان نُشر، الاثنين، على الموقع الرسمي للنادي التركي.

وأوضح البيان أن قيمة صفقة انتقال مايكون إلى النصر الاماراتي، بلغت مليون و700 ألف يورو.

وسيستمر مايكون في اللعب لصالح الفريق الاماراتي حتى نهاية الموسم الكروي 2019- 2020.

وكان مايكون التحق بصفوف غلاطة سراي مع بداية الموسم الكروي 2017 - 2018، قادما من نادي ساو باولو البرازيلي، مقابل 7 مليون يورو.

ولعب مايكون مع ناديه التركي 45 مباراةً سجل فيها 6 أهداف، ويستمر عقده مع غلاطة سراي حتى 31 مايو/ أيار 2021.