بعد تأكيد نبأ وفاته.. العالم الكروي ينعي اللاعب الأرجنتيني سالا

حرصت العديد من الأندية والمؤسسات الرياضية ونجوم كرة القدم، اليوم الجمعة، على تقديم التعازي بعد الإعلان رسميًا عن وفاة لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا المنتقل من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأعلن في وقت سابق، نقل جثة للأراضي البريطانية، تم انتشالها ليل الأربعاء من جزء من حطام الطائرة الصغيرة التي كان على متنها سالا والطيار ديفيد إيبوتسون، وتحطمت في بحر المانش في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتبين أن الجثة تعود لسالا.

وقال الاتحاد الدولي للعبة في تغريدة على (تويتر)، "يشعر الفيفا ومجتمع كرة القدم بأسره بحزن عميق لوفاة إيميليانو سالا، ويود الفيفا ورئيسه جياني إنفانتينو تقديم تعازيهما الحارة إلى أصدقاء اللاعب وعائلته، تعازينا أيضًا لقائد الطائرة".

وقالت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (ليغا)، "ارقد في سلام ، إيميليانو سالا، نود أن ننقل تعازينا إلى الأسرة والأصدقاء".

وعلى صعيد الأندية العالمية، قال ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت "يعرب النادي الملكي عن حزنه بعد وفاة سالا، ويقدم النادي تعازيه وينضم إلى ألم مشجعي كرة القدم".

أما نادي توتنهام الإنجليزي فقال، "كل التعازي لأصدقاء وعائلة إيميليانو سالا، والجميع في كارديف سيتي ونانت بعد الأخبار الحزينة الليلة الماضية".

وغرّد حساب نادي ميلان الإيطالي، "نرجو أن ترقد في سلام إيميليانو"، وهو نفس المضمون الذي تضمنته تغريدة تشيلسي الإنجليزي، ونادي برشلونة الإسباني.

وكتب ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي (تويتر)، "الجميع في نادي ليفربول يقدمون التعازي لأسرة وأصدقاء إيميليانو سالا".

وقال البرازيلي رافينيا، ظهير بايرن ميونخ الألماني " أخبار سيئة للغاية، صلاتي للاعب وعائلته، بالإضافة لأسرة الطيار أيضًا".

فيما جاءت تغريدة الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال، "لا توجد كلمات لوصف مدى الحزن، تخرج الأفكار والأدعية لعائلته وكذلك إلى عائلة الطيار".