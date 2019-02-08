هل تعلم كم سباق ماراثون يقام في تركيا سنوياً وفي كم فئة؟

هل تحب الركض؟ حسنًا، تستعد تركيا في الأشهر المقبلة لاستضافة عدد من سباقات الماراثون التي ستنال إعجاب الرياضيين المحترفين والهواة من جميع الأعمار.

سواء كنت عداء محنكًا أو ببساطة تريد أن تمارس الرياضة، فهناك عدد كبير من سباقات الماراثون الرائعة التي تقام في جميع أنحاء تركيا، في أماكن ومناطق رائعة.

وفيما يلي قائمة بأفضل العروض في هذا الربيع ونتطلع لأن تستمر إلى الخريف.

سلسلة "آثار أقدام الغزلان" هي سلسلة من جولات الجري في غابة بلغراد في إسطنبول. وستقام هذه الجولات في هذا العام أيام الأحد الواقعة في 17 فبراير، و22 يونيو، و13 أكتوبر و8 ديسمبر. وتشمل الفئات 4 كم و14 كم و28 كم ودورات للأطفال. وستقام جولات شهر يونيو ليلا.

في يوم الأحد 24 فبراير، بتنظيم من فريق "الترا تريل رانر" سيقام سباق إسطنبول للطرقات الطينية في منطقة "جيكميك كوي" ضمن فئات 45 كم، و30 كم، و15 كم، و9 كم، بالإضافة إلى سباق الدراجات لمسافة 30 كم. وقد دأب الفريق على القيام بعدد من السباقات في إسطنبول على مدار العام.

يوم الأحد، 3 مارس، ستجري سباقات "راناتوليا" في أنطاليا المؤلفة من نصف ماراثون، وماراثون كامل ومسابقات جري للأطفال، وسباق "تيرا سيتي" لمسافة 4 كم، بالإضافة إلى مسيرة "الكعب العالي" الفريدة من نوعها، حيث ستتسابق النساء بأحذية يبلغ ارتفاع كعبها 7 سم.

سباق "أفسس أولترا ماراثون" سيقام يوم السبت 16 مارس، بدءا من منطقة "شيرينغ"، ويمر عبر تضاريس وطرق وعرة مع إطلالات على أطلال "أفسس" الرائعة ومنزل السيدة مريم العذراء، وقلاع متعددة. هناك ثلاث فئات مختلفة لمسارات هذا السباق، وهي سباق "آرتميز" و يبلغ 12 كم، وسباق السيدة العذراء ويبلغ 25 كم، وسباق "أفسس ألترا ماراثون" ويبلغ 55 كم، وسيقام حفل الكاتو في الليلة قبل السباق.

وهناك سباق "لاتموس ألترا ماراثون" وطوله يقع ضمن فئتين هما 45 كم و17 كم، وسيقام هذا السباق يوم السبت 6 أبريل على ممر ضيق على طول سلسلة جبال "باش بارماك"، حيث تلتقي ولايتي "آيدن" و"موغلا". وينطلق من قرية "باغارجيك" ويؤدي إلى بحيرة "بافا" الساحرة وقرية "كابيكيري" التاريخية المجاورة.

أما يوم الأحد 7 أبريل، فسيقام سباق "نصف ماراثون فودافون إسطنبول"، وهو يضم طريقين، أحدهما بطول 10 كم والآخر بطول 21 كم، يقعان على طول الشريط الساحلي بين"يني كابي" و"سيركجي".

كذلك يقام سباق "رن داتشيه" يوم الأحد 14 أبريل لمسافة 5 كم، و10 كم، و21 كم للبالغين، بالإضافة إلى 500 متر و 1000 متر للأطفال. سيبدأ الحدث ليلة السبت في ساحة الجمهورية بتناول الكاتو وغيرها من الأنشطة الترفيهية، في حين أن السباق، الذي سيأخذ المشاركين عبر أطلال "كنيدوس" القديمة، وكذلك على طول الساحل، هو فرصة عظيمة لاكتشاف شبه جزيرة "داتشا" في "موغلا". والتي يمكن الوصول إليها بسهولة من كل من "بودروم" و"مرمريس".

أما أطول سباق للمرحلة الواحدة في تركيا، فهو سباق "إزنيق ألترا ماراثون"، ويقام على طرقات حول البحيرة في منطقة "إزنيق" التاريخية في "بورصة"، ويقام في عطلة نهاية الأسبوع في أبريل 19-21.

لقد تمت زيادة مسافة هذا السباق من 140 كم إلى 160 كم هذا العام، مع خيارات منافسة فردية أو تتابع شخصين أو أربعة أشخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك سباقات لمسافات اقصر مثل 90 كم و55 كم و35 كم و5 كم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وسيقام سباق "باموكالي الترا ماراثون" يوم السبت 4 مايو لمسافات 15 كم، و30 كم، و60 كم.

هذا السباق سيجري في مدينة الحمامات "باموكالي" الشهيرة بينابيعها المعدنية الغنية بالكالسيوم ومنتجعاتها السياحية. ينطلق هذا الحدث بحفل كاتو تقليدي مساء الجمعة، ويختتم بحفل توزيع الجوائز وعشاء نهاية الأسبوع.

سباق "غورديون نصف ماراثون"، بدأ العام الماضي بهدف الترويج لموقع "غورديون" القديم الواقع بالقرب من العاصمة أنقرة، وسيقام هذا العام في مدينة "بولاتلي" يوم الأحد 5 مايو.

وفي يوم الأحد الخامس من مايو، أيضاً، تبدأ حملة الجري الخيرية العالمية "أجنحة من أجل الحياة". وهي ترمي للمساعدة في علاج أمراض العمود الفقري، وتقيم الحملة هذا السباق في مدن عديدة في جميع أنحاء العالم، بما فيها أزمير، وسيتم تنظيمها من خلال شكلها الفريد الذي يسمح للمشاركين بالركض بمقدار ما يودون.

يضم سباق "صبنجة ألترا ماراثون" فئات 9 كم، و35 كم، و55 كم، وتمر كلها عبر مسارات في الغابات وحول البحيرة التي تشتهر بها هذه المنطقة من مدينة "سكاريا". حفل الكاتو يقام يوم السبت 15 يونيو قبل موعد السباقات التي ستجري يوم الأحد 16 يونيو.

ويقام سباق "أوردو ألترا ماراثون" للجري مع سباق الدراجات الهوائية، خلال عطلة نهاية الأسبوع في الفترة من 28 إلى 30 يونيو في الهضاب والسهول في ولاية "أوردو"، التي تقع على ساحل البحر الأسود. يقام هذا السباق على الطرق الوعرة بفئات عديدة تتراوح من 5 إلى 50 كم، وفئتين منفصلتين لركوب الدراجات.

وكما هو معروف، فإن موسم السباقات يتضاءل في فصل الصيف، بسبب الحرارة الشديدة، باستثناء سباق "غارمين رن فاير الترا تريل" للبحيرات المالحة، الذي يقام في الفترة من 26 إلى 28 يوليو، ويضم فئات 10 كم و20 كم، و40 كم، و80 كم، و100 كم، في منطقة البحيرات المالحة في "شريفلي كوتش حصار"، الواقعة بين أنقرة وقونية.

ويعود الموسم للازدهار، في شهر سبتمبر مع سباق "كاجكار الترا ماراثون" الذي يقام في السلسلة الجبلية التي ترتفع فوق ساحل البحر الأسود، وسباق "لاكيان وي ألترا ماراثون"، الذي يقام على الطريق التاريخي المستلقي على التلال الممتدة من ساحل فتحية إلى أنطاليا، في 27 سبتمبر.

كما يقام سباق "ألترا فريغ فالي" أيضًا في شهر سبتمبر، وهو عبارة عن مسار يقطع القلاع في وادي "فريغ" في ولاية أفيون.

ويعود موسم الماراثون ليسخن في شهر أكتوبر، مع نصف ماراثون "بودروم" المقرر في 6 أكتوبر، وماراثون "توربول غاليبولي"، الذي يقام عادة في منتصف أكتوبر. وبالطبع فإن هذا الوقت من السنة، مناسب لزيارة منتجعات المدينة الشهيرة، وقضاء العطلات في بودروم، وهو أيضًا موسم رائع لزيارة ساحات المعارك التاريخية في "جناق قلعة". كما أن سباق نصف ماراثون "كاش"، الذي سيقام في 12 أكتوبر، يعتبر أيضا جولة رائعة، وفرصة لزيارة هذا الموقع الصيفي المحبوب في أنطاليا. وفي الوقت نفسه، ربما يكون مسار "سالومون كابادوكيا الترا"، واحدًا من أروع المسارات في البلاد حيث يأخذ المشاركين من خلال الوديان والتلال المطلة على المناظر الفريدة في المنطقة.

كذلك، يعد سباق ماراثون فودافون إسطنبول أحد أشهر السباقات في العالم، ويقام في 3 نوفمبر. ويتيح هذا السباق للعدائين عبور القارات.

وفي نفس الشهر، يقام سباق "بودروم ألترا"، ويضم مسارات تمر عبر المدينة، بالإضافة إلى المسارات الواقعة على التلال المطلة على بودروم.

وتختتم سباقات الماراثون لهذا العام مع ماراثون "أيدا الترا"، الذي يجري عبر القرى في جبال "كاز داغلاري" في ولاية "جناق قلعة"