ماذا يريد يورغن كلوب من محمد صلاح؟

حدد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، بدقة ما يريده من نجمه محمد صلاح هذا الموسم، عقب نهاية المباراة أمام بورنموث في الجولة الـ25 من البريميرليغ، السبت.

وأشاد المدير الفني الألماني كثيرا بأداء الفرعون المصري الذي أحرز هدف الفريق الثالث، ليعود "الريدز" إلى صدارة الترتيب، ويبقي على المنافسة الضارية مع مانشستر سيتي.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري برصيد 17 هدفا، ويبدو على طريق الاحتفاظ بلقب هداف "البريميرليغ" للعام الثاني على التوالي.

وبهدفه، السبت، لامس رصيد أهداف صلاح مع ليفربول عتبة الـ20 هدفا في كل المسابقات هذا العام، وذلك للموسم الثاني على التوالي، وهو إنجاز لم يتحقق لأي لاعب منذ أيام الأوروغوياني لويس سواريز الذي رحل عن الفريق قبل 5 سنوات إلى برشلونة.

وأحرز صلاح 49 هدفا خلال 62 مباراة مع ليفربول في البريميرليغ، وهو رقم رائع للنجم المصري الذي يقود حلم الريدز إلى حصد اللقب الغائب منذ عام 1989-1990.

لكن يورغن كلوب لا يريد من النجم المصري إحراز الأهداف فحسب، إذ يتجاوز الأمر ذلك إلى اعتبارات أخرى عدة، حددها بوضوح عقب موقعة بورنموث.

وقال كلوب: "أرقام صلاح جيدة.. لكن الأداء كان جيدا بالفعل. لقد قدم مباراة رائعة".

وأوضح في تعليقات نشرها موقع "ليفربول إيكو": هذه كرة القدم التي يستطيع تقديمها، ونريد منه تقديمها، إنه يشارك في كل شيء وليس فقط إحراز الأهداف".

وتابع: "في بعض الأحيان يتراجع إلى الخلف، ويتحرك في مساحات ضيقة، ويتواجد على الأطراف.. كل تلك الأشياء.. هذا بالضبط كيف يلعب ، وقد فعل ذلك بطريقة رائعة".

وعن الهدف الذي أحرزه صلاح قال المدير الفني الألماني: "لا أعتقد أنك ستجد الكثير من اللاعبين الذين سيفعلون ما فعله فيرمينو في تلك اللحظة".

"سيحاول معظم اللاعبين التصويب، لكن فيرمينو قام بتمريرة بسيطة والأكيد أن صلاح يتمتع بلمسة أخيرة رائعة".